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Великобритания

Обыск в штаб-квартире Cambridge Analytica

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Обыск в штаб-квартире Cambridge Analytica

Обыск в штаб-квартире Cambridge Analytica
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18 следователей службы британского Уполномоченного по вопросам информации в пятницу вечером приступили к обыску в лондонской штаб-квартире компании Cambridge Analytica. Ее обвиняют в применении личных данных более чем 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook без их ведома.

Обыск начался менее чем через час после того, как Высокий суд Лондона удовлетворил соответствующее ходатайство британского регулятора. Как заявили в офисе Уполномоченного, данное расследование - лишь одна из ветвей более масштабного, цель которого - понять, как личные данные пользователей соцсетей применяются в частности для анализа политических предпочтений избирателей.

Разразившийся с Cambridge Analytica скандал на минушвей неделе стоил социальной сети Facebook gjnthb Parmi les plus fortes chutes de ce dernier indice, Facebook a réalisé un plongeon hebdomadaire de quasiment 14% après une nouvelle chute de 3,34% vendredi suite à l'éclatement d'une polémique sur l'utilisation indue de données d'utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica.