Обыск в штаб-квартире Cambridge Analytica

18 следователей службы британского Уполномоченного по вопросам информации в пятницу вечером приступили к обыску в лондонской штаб-квартире компании Cambridge Analytica. Ее обвиняют в применении личных данных более чем 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook без их ведома.
Обыск начался менее чем через час после того, как Высокий суд Лондона удовлетворил соответствующее ходатайство британского регулятора. Как заявили в офисе Уполномоченного, данное расследование - лишь одна из ветвей более масштабного, цель которого - понять, как личные данные пользователей соцсетей применяются в частности для анализа политических предпочтений избирателей.