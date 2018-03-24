Арно Бельтрам скончался

"Он погиб за родину, - написал в частности глава МВД Жерар Коллон, первым сообщивший в Твиттере об утрате, - Франция никогда не забудет его героизма, мужества и самопожертвования. С тяжелым сердцем я обращаюсь со словами поддержки к его семье, близким и товарищам по жандармерии департамента Од".

В свою очередь, глава государства в специальном обращении заявил, что Арно Бельтрам "погиб как герой" и заслуживает "уважения и восхищения всей нации".

Таким образом, число погибших в результате нападений, совершенных накануне на юге Франции,

возросло до четырех человек.

Воздавая накануне должное мужеству Арно Бельтрама, глава МВД Жерар Коллон заявил: "Подполковник жандармерии. который явился на место происшествия со своими коллегами, добровольно заменил собой захваченную террористом заложницу. Он оставался с ним один на один несколько часов, пока террорист не открыл огонь. Тогда спецназ начал штурм и пристрелил террориста".

Позже стало известно, что благодаря включенному телефону, оставленному Арно Бельтрамом в супермаркете, спецназ смог успешно скоординировать операцию.

По данным на этот час, 25-летний Радуан Лакдим действовал в одиночку. Как стало известно позже, он был внесен в список радикальных исламистов в 2014 году, на в 2016-2017 наблюдение за ним прекратилось.

"Он был известен полиции в связи с мелкими правонарушениями, - пояснил накануне Жерар Коллон, - за ним осуществлялось наблюдение, но мы думали, что опасности радикализации нет, когда внезапно он перешел к действию".

Сразу после захвата заложников группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения в Каркасоне и Требе. Среди требований Лакдима было освобождения Салаха Абдеслама - единственного выжившего террориста из группы, совершившей нападения в Париже в ноябре 2015 года.

Теперь следователям предстоит выяснить, где он раздобыл оружие и есть ли у него сообщники. Среди первых задержанных накануне - его подруга.