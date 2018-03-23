Опра Уинфри называет их «воинами света», Билл Мюррей - сравнивает со студентами, выступавшими против войны во Вьетнаме, а Джордж Клуни жертвует им 500 000 долларов. Протестное движение против свободного владения оружием в США, в центре которого оказались тинейджеры, набирает обороты.
"Марш за наши жизни"
"Марш за наши жизни"
В субботу в стране пройдёт общенациональная акция под названием «Марш за наши жизни» с требованием ужесточить законодательные нормы продажи оружия.
«Президент Дональд Трамп, с нас хватит ваших невыполненных обещаний. Мы - ученики – становимся жертвами вопиющей пассивности нашего правительства. больше мы этого не допустим.
Мы здесь, чтобы призвать к ответу политиков за их бездействие. Наши голоса - голоса учеников - больше не смолкнут никогда», - говорит Демитри Хот, старшеклассник школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" - той самой, в которой 14 февраля от рук стрелка Николаса Круса погибли 17 человек.
Выжившие в этой трагедии - в числе организаторов субботней акции. Она обещает стать не менее масштабной, чем «Национальная школьная забастовка», участие в которой на прошлой неделе приняли десятки тысяч учеников.