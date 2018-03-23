Опасения олигархов

Олигархи из России, которые прочно обосновались в Лондоне, с опасением ожидают возможных последствий "дела Скрипаля". Власти Великобритании заявили, что вскоре в отношении всех "сомнительных русских" могут применить новый закон о возможной конфискации имущества, если владелец не сможет аргументировать происхождение средств, затраченных на его приобретение. Некоторые политики рассматривают подобные экономические санкции как способ наказать Владимира Путина.

"Вы спрашиваете, что вы должны сделать, чтобы наказать Владимира Путина? Я отвечу - наказать лично Путина, а не людей, которые живут здесь в течение 15 или 20 лет. Так нельзя, и если какой-то олигарх, который живет здесь, будет наказан за Путина, то Путин скажет: "Да, я был прав, они враги. А теперь забирайте деньги, сворачивайте инвестиции и возвращайтесь домой в Россию". Кто победитель? - Путин", - говорит владелец винного магазина Евгений Чичваркин.

По данным британских СМИ, недвижимости может лишиться и вице-премьер России Игорь Шувалов. Хотя, согласно декларации, лондонскую квартиру он просто арендует. Член Наблюдательного совета Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, бывший банкир Роман Борисович называет Шувалова пятым по значимости чиновником в России.

"Заместитель премьер-министра Игорь Иванович Шувалов, который занимается экономикой и финансами, потратил на эти апартаменты в 112 раз больше его годовых заявленных доходов", - говорит Роман Борисович.

Еще один российский эмигрант - директор "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Ашурков, который в 2014 году был объявлен в России в федеральный розыск по делу о мошенничестве, считает, что властям Великобритании выгодно закрывать глаза на активы российских олигархов.

"Даже в демократической политической системе, такой как в Великобритании, есть особые интересы, которые стремятся играть политикой правительства. Так что Великобритания закрывает глаза на коррупционные деньги".

Британские власти говорят, что деньги богатых россиян не являются "критически важными для экономики страны".