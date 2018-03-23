Каталония: кандидатура Жорди Туруля не прошла

Кандидатура Жорди Туруля, депутата от партии "Вместе за Каталонию" и одного из ближайших соратников экс-главы автономии Карлеса Пучдемона, не прошла в ходе первого голосования в каталонском парламенте.

Для его утверждения на пост главы правительства региона хватило бы 68 из 135 голосов. Туруля поддержали сторонники партий "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию", но, как объявил в ходе заседания спикер каталонского парламента Роже Торрент, ему не хватило четырех голосов, поскольку 65 представителей радикальных сепаратистских формирований высказались "против" и четверо воздержались.

Второй тур голосования должен состояться в субботу, Жорди Турулю для утверждения будет достаточно поддержки простого большинства. Однако в пятницу утром Туруль и пятеро его соратников вызваны в Верховный суд Испании, где подозреваемым в причастности к "сепаратистскому процессу" должны озвучить обвинительные заключения и избрать новую меру пресечения. В настоящий момент Туруль, обвиняемый прокуратурой в бунте, мятеже и растрате, находится на свободе.

Как отмечают наблюдатели, если суд решит заключить депутата под стражу на время разбирательств, он не сможет явиться в парламент на вторые дебаты по его кандидатуре на пост лидера автономии.

Изначально на данную должность была предложена кандидатура бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура также обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. В связи с этим он не исключал возможности занять данную должность дистанционно. Тем не менее Конституционный суд выступил против такого развития событий.

Тогда Пучдемон предложил, чтобы на пост каталонского лидера была выдвинута кандидатура его соратника депутата Жорди Санчеса, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу и был заключен под стражу на время разбирательств в середине октября прошлого года. Тем не менее в среду Санчес отказался баллотироваться на данную должность, после чего была выдвинута кандидатура Туруля.