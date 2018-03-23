Медэксперименты в космосе помогут вылечить землян

...У этих людей - особый ритм жизни. Вдали от Земли они видят восход и заход солнца 16 раз в день, и за недели и месяцы, проведенные на орбите, их тела и психика подвергаются изменениям. Несмотря на постоянные тренировки, космонавты теряют мышечную и костную массу. Но их самих, похоже, это не слишком беспокоит.

Лука Пармитано, космонавт: "Мы же не выбираем профессию ради того, чтобы быть красивыми. Нет, мы посвящаем жизнь исследованиям, науке, поддержанию станции в рабочем состоянии".

Однако для того, чтобы с блеском выполнить миссию в космосе, нужно хорошо подготовиться на Земле. Едва ли не самые интенсивные профильные исследования проводится на базе берлинской клиники Шарите. Здесь был разработан уникальный датчик, который позволяет отслеживать колебания температуры внутренних органов космонавтов.

Ганс-Христиан Гунга, физиолог: "Нам крайне важно знать температуру мозга космонавта. Это самый важный орган - у любого человека".

Удивительные открытия не заставляют себя ждать: так, у космонавтов по мере удаления от Земли температура внутренних органов повышается по сравнению с показателями в тренировочном центре.

Почему, пока специалистам неясно.

Ганс-Христиан Гунга, физиолог: "Мозг очень уязвим перед любыми колебаниями температуры. Даже ее незначительное повышение влияет на реактивность человека, на его способность принимать решения, какие другие когнитивные параметры".

Примечательно, что решения, которые врачи ищут для космонавтов, могут очень пригодится и на земле. Так, профессор Гунга убежден, что такой вот сверхчувствительный сенсор станет надежным помощником для пожарных, а также для пациентов, восстанавливающихся после черепных травм.

Ганс-Христиан Гунга, физиолог: "Нам нужно неинвазивное оборудование, которое легко применить в любой ситуации, которое, с одной, стороны прочно, а с другой, не обременяет пациента лишним весом. Да, оно должно работать на батарейках. Вот такого рода вещи мы и разрабатываем для космонавтов".

​Состояние невесомости в космосе для многих землян выглядит как недосягаемое удовольствие. Однако для здоровья оно не проходит бесследно, особенно если космонавт провел в таком парении долгие месяцы. По возвращении на землю люди жалуются на боли в спине

Лука Пармитано, космонавт: "Я постоянно чувствовал дискомфорт в позвоночнике, так как в невесомости происходит контрактура мышц. Было очень больно. А по возвращении домой все наоборот. Мышцы спины, как выясняется, в космосе детренируются. На земле они как бы обвисают, их очень трудно вновь вернуть в тонус".

В Нортумбрийском университете на севере Англии ученые вплотную занимаются проблемой болей в спине. С помощью ультразвука а они наблюдают, что происходит в организме в режиме реального времени..

Исследователи говорят что им, похоже удалось найти способ стимулирования спинной мускулатуры - для этого разработан вот такой тренажер.

​Эндрю Виннард, специалист в области биомеханики, показывает и рассказывает: "Вот участница нашего эксперимента, Кирсти она работает на Функциональном тренировочном устройстве, мы так его пока назвали, в будущем будем называть его просто FRED - в английской аббревиатуре. Так вот, наш FRED заставляет работать глубокие мышцы спины".

На первый взгляд, ничего особенного, однако правильно выполнить эти упражнения сложно. Тем более, что машина имитирует условия невесомости и взаимодействие человека и среды происходит иначе, чем в фитнес-клубе.

Соттник Каплан, профессор аэрокосмической медицины: "Вы видите, что здесь нет привычного сопротивления со стороны тренажера, так что Кирсти должна создавать его сама. Как и в условиях невесомости, сопротивление исходит от нее. Она должна рассчитывать свои шаги так, чтобы не упасть, поскольку не чувствует опоры тренажера".

Разработчики тренажера планируют в ближайшее время послать его на МКС и предложить работающим там космонавтам испробовать новинку в реальных условиях.

Эндрю Виннард, специалист в области биомеханики: "Ну и здесь, на земле, наш тренажер пригодится людям, страдающим от болей в спине. Машина особенно эффективна для устранения дискомфорта в пояснице - типичного симптома тех, кто проводит много времени сидя".

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Вот уже два десятилетия МКС становится временным домом для прибывающих туда землян. За это время станция заметно преобразилась. Например, теперь к услугам работающих там космонавтов - возможность лечиться на расстоянии

В Нидерландах инженер Арно Рунг показывает нам прототип ультразвукового зонда межпланетарного действия: "Идея такова: космонавт на МКС может разместить это устройство на ту часть тела, которая, по его мнению, нуждается в осмотре. А доктор с земли с помощью специального джойстика будет контролировать движения зонда - и получит в конце концов нужный ему снимок".

МКС - гигантская лаборатория здоровья, здесь тестируются и новые способы стимуляции когнитивных способностей человека, и проверяются новые препараты. Лучшего добровольца ученым не найти, космонавты - прекрасные ассистенты, строго выполняющие предписания, фиксирующие все побочные эффекты. Они же дают ученым идеи, как оптимизировать то или иное устройство или решение.

Соттник Каплан, профессор аэрокосмической медицины: "Мы точно знаем, что они едят, как тренируются, когда и сколько спят - это идеальная группа для испытания тех или иных новинок, там ведь абсолютно предсказуемые условия, нет никаких возникающих на Земле внезапных факторов и помех".

Космическая медицина - область международного значения, которая сослужит человечеству долгую службу.

Арно Рунг, инженер: "Технологии, которые сохранят здоровье космонавтов во время миссий на Марсе, возможно, станут обычным делом для наших внуков и правнуков".

Человек не создан для жизни вне земных условий, но умение приспосабливаться к ним на время дает бесценный материал для медиков и физиологов.

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