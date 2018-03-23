Ryanair открывает полёты на Украину

Ryanair открывает полеты из европейских городов на Украину. К такому соглашению в пятницу пришли исполнительный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири и украинский президент Пётр Порошенко.

«Это большое удовольствие для Ryanair – быть здесь сегодня в Киеве, чтобы, наконец, заявить: мы будем инвестировать в Украину. В этом году мы откроем 10 направлений из Киева и пять из Львова в Европу. Я хочу заверить президента: это лишь первый поток вложений. Мы нацелены на быстрый рост, на расширение нашего присутствия на Украине», - заявил Майкл О`'Лири в ходе пресс-конференции.