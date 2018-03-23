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Украина

Ryanair открывает полёты на Украину

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Ryanair открывает полёты на Украину

Ryanair открывает полёты на Украину
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Ryanair открывает полеты из европейских городов на Украину. К такому соглашению в пятницу пришли исполнительный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири и украинский президент Пётр Порошенко.

«Это большое удовольствие для Ryanair – быть здесь сегодня в Киеве, чтобы, наконец, заявить: мы будем инвестировать в Украину. В этом году мы откроем 10 направлений из Киева и пять из Львова в Европу. Я хочу заверить президента: это лишь первый поток вложений. Мы нацелены на быстрый рост, на расширение нашего присутствия на Украине», - заявил Майкл О`'Лири в ходе пресс-конференции.

Переговоры велись ещё в июле прошлого года, но зашли в тупик, предположительно, из-за протекционистских стремлений оградить местных авиаперевозчиков от конкуренции с крупным лоукостером.

Пётр Порошенко отметил, что сделка «открывает европейские горизонты для тысяч и даже миллионов украинских граждан», а также свидетельствует о создании благоприятного инвестиционного климата в стране.

Первые полёты из аэропортов «Борисполь» и «Львов» в Барселону, Дюссельдорф, Краков, Лондон, Стокгольм и ряд других европейских городов, запланированы на октябрь.

Видеомонтаж • Nadezhda Driamina