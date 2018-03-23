Николя Саркози отвергает все обвинения

Николя Саркози, которому было предъявлено официальное обвинение в незаконном получении средств на ведение предвыборной кампании в 2007-м году от ливийского лидера Муаммара Каддафи , заявил в интервью французкому телеканалу ТФ1, что никаких вещественных доказательств его вины не существует.

"Его сын, зловещий Сайф Каддафи, заявил 16-го марта 2011-го года, что "Саркози должен вернуть деньги, которые мы ему дали". И он добавил, что "у нас есть фотографии, записи, переводы и номера банковских счетов". Это было произнесено 16-го марта 2011-го года, сегодня март 2018-го года. Нет никаких документов, нет ни единого фото, ни номеров счетов, ни единого вещественного доказательства, есть лишь одна ненависть", - заявил экс-президент Франции.

Николя Саркози, говоря о заявлениях сына Каддафи, имел в виду его эксклюзивное интервью телекомпании euronews, данное ровно 7 лет назад.

В нем Сайф Каддафи сообщил следующее: "Саркози должен вернуть те деньги что он получил от Ливии на ведение своей избирательной кампании. Мы финансировали эту кампанию. У нас все схвачено, все детали, и мы готовы все это обнародовать. Мы требуем, чтобы этот клоун вернул бы деньги ливийскому народу. Саркози, мы помогли тебе стать президентом, но ты нас разочаровал, так что возвращай долг, и мы очень-очень скоро все это опубликуем. У нас есть все необходимые бумаги, банковские проводки, все детали".

Расследование незаконном финансирования предвыборной кампании Саркози со стороны Ливии началось 5 лет назад.