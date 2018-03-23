Ник Бейли, полицейский из Солсбери, первым прибывший на место проишествия и обнаруживший отравленного Сергея Скрипаля и его дочь, и который также пострадал от нервно-паралитического вещества, выписан из больницы. Детали о его нынешнем состоянии здоровья не сообщаются, начальник Уилтширской полиции зачитал заявление своего подчиненного.
Пострадавший в отравлении в Солсбери полицейский выписан домой
Пострадавший в отравлении в Солсбери полицейский выписан домой
"Меня спрашивают, как я себя чувствую. У меня не хватает слов, чтобы передать мое нынешнее состояние. Слово "сюрреально", наверное, описывает, то, что я ощущаю, но тоже не до конца. Я был потрясен той поддержкой, которую мне выразили, многочисленными открытками и сообщениями, которые я получил".
На том же брифинге для прессы начальник полиции графства Уилтшир заявил, что расследование попытки покушения с использованием нервно-паралитического вещества на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию займет, "очень вероятно, много месяцев".