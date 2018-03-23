Россия с очень высокой степенью вероятности несет ответственность за покушение с применением нервно-паралитического вещества на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери - таков вывод, сделанный по итогам беседы, продолжавшейся в Брюсселе до поздней ночи.
Посол Евросоюза отозван из России
Посол Евросоюза отозван из России
В ходе нее премьер-министр Мэй познакомила с предварительными результатами расследования, Европейский совет от имени всех стран-членов ЕС выпустил заявление, в котором говорится, что у инцидента в Солсбери "нет никакого другого убедительного объяснения".
Постпред ЕС в России отозван из Москвы "для консультаций".