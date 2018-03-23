Мелисса Уайли, мать 16-летней Джейлинн Уайли, сообщила на импровизированной пресс-конференции о самом трудном решении, которое ей пришлось принять.
"В ней больше не осталось жизни"
"В ней больше не осталось жизни"
Ее дочь была тяжело ранена во время перестрелки в школе в штате Мэриленд.
Джейлинн все это время находилась на поддерживающих жизнь аппаратах, но у нее врачи констатировали смерть мозга. Родители, согласовав свое решение с медиками, сказали, что они дадут согласие на то, чтобы их дочь отключили от системы жизнеобеспечения.