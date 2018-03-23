Владимир Путин - вновь президент. Центральная избирательная комиссия России подвела финальные итоги выборов 18 марта. Действующий глава государства набрал 76,69% голосов - это 56,4 млн человек. Путин увидел в рекордной поддержке избирателей "надежды на изменения к лучшему".
ЦИК: Путин - президент
ЦИК: Путин - президент
- Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу - образование, здравоохранение - и все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить, - заявил Путин.
В то же время, говоря о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ и других сферах, президент отметил, что обещать "все изменить в одночасье" было бы "абсолютно безответственно".
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, выборы прошли "свободно". Явка составила более 67,54%.