Польский стартап предлагает инновационные методы снятися макияжа

С помощью своего инновационного продукта GLOV польские предпринимательницы Моника Зоховска и Эва Дуджич хотят изменить коместическую индустрию и сделать снятие макияжа простейшей процедурой.

Бизнес-партнеры, основавшие компанию Phenicoptere, говорят, что стандартный ежедневный процесс снятия макияжа занимает много времени и... места в косметичке, особенно о время путешествий.

Их путь к успеху начался в собственной ванной, где они начали исследовать свои новые разработки. Так они создали GLOV. Этот косметический аксессуар, напоминающий рукавичку, надо просто намочить водой, чтобы легко и эффективно удалить макияж и очистить кожу.

Зоховска и Дудзич знали о рисках, связанных с началом инновационного проекта, но их надежное партнерство и уверенность в польской деловой инфраструктуре, которая способствует развитию стартапов, помогли им принять это решение.

«Все развивается очень динамично. У нас большая индустрия стартапов, здесь всегда найдется кто-то у кого можно поучиться», — говорит Эва Дуджич.

Вся линейка продуктов GLOV выпускается в Польше, а в продаже доступна в около 50 странах мира. Сейчас основатели проекта ведут переговоры про выход на российский рынок. Они надеются, что их изобретение однажды станет необходимым аксессуаром в жизни каждой женщины планеты.