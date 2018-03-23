Нелюбовь Лондона и Москвы. Поздравившие Путина. Непарламентское Косово

“На кадрах из Москвы – российские дипломаты и их семьи, прибывающие после высылки из Великобритании.

Они выглядят как освобождённые заложники. Судя картинному возвращению домой, которое устроило им правительство, оно хотело вызвать к ним некоторое сочувствие.

Это последний эпизод нынешней шпионской саги, которая превратилась в крупный дипломатический кризис.

Россия обещала зеркальный ответ, а министр иностранных дел Великобритании сравнил Владимира Путина, принимающего Чемпионат мира этим летом, с Гитлером и его пропагандистской Олимпиадой 1936 года в Берлине.

В общем, между Лондоном и Москвой нет любви.

Британско-российская война слов перешла в крик, когда Путин был переизбран президентом.

Наверное, это самая скучная новость года, поскольку никто в здравом уме не ожидал иного развития событий. В России нет реальной оппозиции Путину.

Поэтому было немного удивительно, что некоторые западные лидеры посчитали необходимым поздравить его с победой.

Одним из этих лидеров был Дональд Трамп, хотя это не было особенным сюрпризом.

Президент США поздравил Путина, несмотря на ясное предупреждение его советника по национальной безопасности, который написал ему большими буквами «не поздравляйте», сообщает Washington Post.

Изумленно поднялись брови в Европе, когда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил сделать то же самое.

Как совместить это с желанием Британии, чтобы европейские страны держались вместе и демонстрировали солидарность?

Агрессивное поведение Путина и общая стратегия того, как с ним иметь дело, снова были темой на саммите ЕС. В насыщенной повестке дня нашлось место вопросам, отошедшим-было в тень более крупных, таких как “брексит», торговля, налоги и Путин.

Я имею в виду инициативу ЕС по Западным Балканам, призванную дать странам региона путь к вступлению в блок. Ну, похоже, некоторым из них нужно ещё учиться правилам демократии и парламентского поведения.

В парламенте Косова члены оппозиции были так возмущены предложением, что четыре раза в течение сессии пустили слезоточивый газ. По иронии судьбы, предложение было связано с ратификацией пограничного соглашения с Черногорией, что является ключевым условием для получения Косовым безвизового режима с ЕС.

Применившие газ считают сделку продажной. В итоге ратификация прошла 80 голосами «за» при 11 “против”.

Если хотите, можете найти эти кадры в интернете – например, чтобы показать вашим детям, как не нужно обращаться с людьми, чьи мнения отличаются от ваших.

Но для этого, вам, конечно, необходимо подключение к Интернету. У большинства людей оно есть, во всяком случае, в городах. Но деревни порой недостаточно обслуживаются.

Еврокомиссия хочет улучшить связь в сельской местности. Для этого будет предоставляться бесплатный Wi-Fi для всех – и тогда такие события, как то, что произошло в парламенте Косова, не останутся незамеченным.

И в заключение, нечто для тех, кого интересуют психология и Европейский центробанк.

Если глава ЕЦБ Марио Драги выглядит немного более удручающе на своих регулярных пресс-конференциях, чем раньше, это может предвещать решение банка урезать учетные ставки.

Таково заключение японских учёных, которые использовали программу искусственного интеллекта для анализа возникающих в выражении лица Драгни мгновенных изменений.

Исследование обнаружило там разочарование, когда Драги собирался объявить о корректировке денежной политики.

Учёные также назвали лицо этого итальянца более непроницаемым, чем у его японского коллеги Харухико Куроды.

Чтобы получить удовольствие от чтения лица Драги, исследователи рекомендуют смотреть его пресс-конференции, нон-стоп, в полном объеме”.