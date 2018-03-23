Итальянская полиция изъяла восемь тонн кораллов в генуэзском порту. Контрабандный груз был обнаружен на борту судна, следовавшего из Сингапура в Савону - крупнейший город Лигурии.
Украли кораллы
Украли кораллы
На экспорт товара имелась л ицензия, как выяснилось, недействительная. Её якобы выдало Министерство окружающей среды Соломоновых островов, в акватории которых и были добыты кораллы.
Особи принадлежат к 7 редчайшим видам. Все они охраняются государством и подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно вения. Соответствующие обвинения были предъявлены руководству фирмы в Савоне, куда должны были доставить ценный груз.