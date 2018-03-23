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На юге Франции в супермаркете захвачены заложники

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На юге Франции в супермаркете захвачены заложники

На юге Франции в супермаркете захвачены заложники
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Согласно последней информации, к месту происшествия срочно переброшены большие силы полиции - около 140 человек. Начата подготовка операции по освобождению захваченных преступниками заложников.

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