Мир
"Это не повод сразу все мазать черной краской, показывать, что мы тут специально вырабатываем механизмы для мухлежа"
Элла Памфилова
глава Центризбиркома России
"У нас нет доказательств. Есть слово против слова. Мы ничего не нашли"
Отари Аршба
глава Комиссии Госдумы по этике о жалобах на сексуальные домогательства
"Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились"
Сергей Лавров
глава МИД России
"Трудно даже искать основания для каких-то улучшений отношений с Западом."
Андрей Колесников
руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги
"К сожалению, прав оказался Навальный... Это были самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время"
Павел Грудинин
кандидат в президенты России
""Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте""
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
"Мы отменим все запланированные контакты на высшем уровне между Великобританией и Российской Федерацией"
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
"Правительство пришло к выводу, что Россия с высокой степенью вероятности несёт ответственность за нападение на Сергея и Юлию Скрипаль"
Тереза Мэй
премьер-министр Великобритании
мир
На юге Франции в супермаркете захвачены заложники
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Согласно последней информации, к месту происшествия срочно переброшены большие силы полиции - около 140 человек. Начата подготовка операции по освобождению захваченных преступниками заложников.