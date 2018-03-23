По последним данным, три человека погибли в результате теракта на юге Франции в городке Треб, близ Каркассона, сообщает мэр города.
На юге Франции в супермаркете захвачены заложники
На юге Франции в супермаркете захвачены заложники
Остальные заложники освобождены. Сообщается, что с остающимся в супермаркете нападавшим ведет переговоры полиция.
Напавшим на людей в супермаркете оказался гражданин Марокко, который выкрикивал лозунги "Аллах-акбар" и грозился "всех зарезать", если не будет отпущен из тюрьмы единственный осуждённый по делу о парижских терактах осени 2015 года Салах Абдеслам. В результате штурма супермаркета, где забаррикадировался преступник, он был уничтожен огнём сотрудников французского спецназа.