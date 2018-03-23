В марсианский пейзаж превратила греческий остров Крит песчаная буря, которая пришла из Северной Африки. По данным местных СМИ, стихия в пятницу добралась и до центральной части Греции.
Песчаная буря превратила Грецию в Марс
Песчаная буря превратила Грецию в Марс
Сравнения с атмосферой Марса оправданы не только с точки зрения цветовой гаммы (все вокруг окрасилось в желтые и даже красноватые тона), но и по химическому составу: специалисты предупреждают о высокой концентрации песка в воздухе (около 500 микрограммов на кубический метр) и о том, что частицы песка могут содержать опасные для здоровья человека элементы - свинец, цинк, хром и ванадий.
Министерство здравоохранения республики рекомендует гражданам носить защитные маски. Взрослым и детям с респираторными заболеваниями советуют ограничить пребывание на открытом воздухе. По прогнозам метеорологов, ситуация должна нормализоваться к выходным.
По данным Национальной обсерватории Афин, частота подобного явления за последние 20 лет увеличилась в два раза. Причиной все более частых песчаных бурь специалисты называют опустынивание территорий на Севере Африки.