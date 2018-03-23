Один человек задержан во Франции в ходе начатого расследования в связи с терактами на юге страны. Прокурор Парижа Франсуа Молен на пресс-конференции не назвал его имени, но уточнил, что это близкий к убитому террористу человек, по некоторым данным, женщина. Сам террорист был ликвидирован во время штурма. Он был известен правоохранительным органам как мелкий торговец наркотиками и считался не представляющим угрозы.
Задержана возможная сообщница
Задержана возможная сообщница
"Нападавший вошел в супермаркет "Супер U" с криками "Аллах Акбар" и заявил, что он - солдат "Исламского государства" и готов умереть за Сирию. Он состоял на учете в полиции из-за его радикализации и связей с салафистским движением. Он находился на контроле правоохранительных органов в 2016 и 2017 годах, но ничто не указывало на то, что он готов перейти к действиям", - сказал прокурор Парижа.
Предыдущий теракт произошел во Франции в октябре 2017 года в Марселе. Рядом с вокзалом Сен-Шарль нелегальный иммигрант из Туниса нанес смертельные ножевые ранения двум девушкам в возрасте 20 и 21 года. Прокуратура расценила нападение как "убийство с террористической подоплекой". Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ.