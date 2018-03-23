Задержана возможная сообщница

Один человек задержан во Франции в ходе начатого расследования в связи с терактами на юге страны. Прокурор Парижа Франсуа Молен на пресс-конференции не назвал его имени, но уточнил, что это близкий к убитому террористу человек, по некоторым данным, женщина. Сам террорист был ликвидирован во время штурма. Он был известен правоохранительным органам как мелкий торговец наркотиками и считался не представляющим угрозы.