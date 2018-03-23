Три человека стали жертвами террористического нападения во французском городке Треб под Каркасоном.
Теракт на юге Франции
Теракт на юге Франции
26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим угнал машину, убив водителя, по дороге открыл огонь по полицейским, ранив одного из них, и в итоге взял заложников в супермаркете, где погибли ещё двое.
В результате действий правоохранительных органов заложники были освобождены, а террорист застрелен.
Жерар Коллон, глава МВД Франции:
«Подполковник жандармерии, пришедший со своими людьми, добровольно обменял себя на заложника, которого удерживал террорист, и остался внутри. Террорист начал стрелять — спецназ пошёл на штурм, и террорист был ликвидирован».
Редуан Лакдим был известен правоохранительным органам, но в основном в связи с торговлей наркотиками и мелкими правонарушениями. В связях с радикалам он замечен не был.
«За ним велось наблюдение, но мы не замечали у него радикальных настроений. Он предпринял внезапное нападение уже будучи под наблюдением», — рассказал Жерар Коллон.
В ходе переговоров Лакдим заявил о своей приверженности группировке «Исламское государство» и потребовал освободить из тюрьмы Салаха Абдеслама — единственного выжившего исполнителя масштабных терактов в Париже в ноябре 2015 года.
То нападение заставило французские власти ввести в стране режим чрезвычайного положения, который действовал два года.