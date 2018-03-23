Саудовская Аравия впервые открыла своё воздушное пространство для коммерческого рейса в Израиль. Самолёт индийской авиакомпании из Дели приземлился в Тель-Авиве.
В Израиль через Аравию
В Израиль через Аравию
Между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. За 70 лет существования еврейского государства аравийцы пропустили через своё небо лишь два прямых рейса в Израиль — оба раза это были официальные визиты президентов США.
Исраэль Кац, министр транспорта Израиля:
«Это исторический момент. Впервые Air India приземлилась в Израиле, и впервые небо еврейского государства и самого важного арабского государства Саудовской Аравии — связаны рейсом Air India.
Для индийской авиакомпании новый маршрут имеет особую важность из-за собственных дипломатических осложнений: рейсу в любом случае приходится огибать воздушное пространство Пакистана.
Так или иначе, Air India — пока единственная компания, которой Эр-Рияд дал разрешение на использование своего неба для рейсов в Израиль. О подобном допуске для израильских компаний пока речь не идёт.