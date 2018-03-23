Лидеры ЕС опасаются пошлин США

Руководители Евросоюза выразили опасение, что США введут пошлины на импорт из него стали и алюминия. Накануне президент Дональд Трамп временно отложил для стран ЕС введение таких пошлин. Он уже фактически начал торговую войну с Китаем, в которой ему потребуется поддержка европейских партнёров. Поэтому президент Франции призвал американского коллегу отказаться от давления на них:

«Мы говорим обо всём принципиально важном с дружественной нам страной, которая уважает правила ВТО, - сказал Эммануэль Макрон. - Но такого разговора нет, когда к нашему виску приставлено ружьё».

Окончательное решение о пошлинах на металлы, которых, по мнению Трампа, производится слишком много, он намерен принять к 1 мая. Глава Еврокомиссии считает, что это слишком короткий срок:

«Мне представляется невозможным охватить все вопросы, которые мы должны обсудить с нашими американскими партнерами, до 1 мая, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Мы просим о постоянном освобождении от пошлин».

Пошлины пока не вводятся для Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики, а также для Великобритании, которая всё ещё состоит в ЕС. Её премьер-министр не просит отдельной поблажки:

«Мы выступали за то, чтобы исключение было сделано для всего ЕС, и президент объявил о временном исключении для ЕС, - сказала Тереза Мэй. - Мы обсудили сегодня, как сделать это постоянным исключением для ЕС».

Корреспондент Евроньюс Эфи Кутсокоста передает со встречи в верхах в Брюсселе:

«Лидеры ЕС поддерживают подход Евкромиссии, желающей диалога с США ради совместного решения проблемы избытка стали. Все они хотят постоянного освобождения от американских тарифов, но многие здесь говорят, что с Трампом ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся».