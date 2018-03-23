Посол РФ в Евросоюзе Владимир Чижов выразил сожаление в связи со "спешкой" в обвинении России по "делу Скрипаля". Несмотря на отзыв постпреда ЕС из Москвы, сам дипломат свой пост покидать не собирается.
"Дело Скрипаля": Чижов сожалеет
"Дело Скрипаля": Чижов сожалеет
"Боюсь, что, к сожалению, сохранение единой позиции 28 стран-членов Европейского союза стало самоцелью. А ведь этим делу не поможешь. Но не будем драматизировать. Думаю, что сегодня обстановка довольно искусственно нагнетается. Но это дело времени. Несомненно, отношениям - особенно российско-британским - нанесен ущерб. Но надеюсь, у членов ЕС и европейских институтов хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией", - заявил Владимир Чижов в ходе интервью телеканалу "Евроньюс".
Ранее по итогам переговоров в Брюсселе лидеры европейских государств сошлись во мнении, что ответственность за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля лежит на Москве. Россия свою вину отрицает и требует более тщательного расследования инцидента.