Электричество и еще раз электричество: от электрокаров до способов хранения энергии из возобновляемых источников. К 2025 году, утверждают специалисты, оборот на европейском рынке аккумуляторов достигнет четверти триллиона евро.
Европейцы заряжают батарейки
Европейцы заряжают батарейки
Программа "Планета бизнеса" приглашает в Дрезден для разговора с предпринимателями, творящими настоящую революцию в секторе хранения энергии в период, когда экономика взяла курс на декарбонизацию. Наш эксперт - профессор Йенского университета Андреа Балдуччи.
Андреа Балдуччи, профессор: "Думаю, мы близки к революционному решению. Однако речь идет не только о модернизации наших привычных батарей и аккумуляторов, скорее всего, в этой линейке появятся другие наименования, продукты, которых пока нет на рынке. Все будет диктоваться спросом. Совершенно очевидно, что для энергоемких устройств нужны будут ионисторы".
Представьте, что ваш электромобиль будет заряжаться за считанные минуты, а смартфон -за несколько секунд. Компания Skeleton Technologies считает, что это - реалии завтрашнего дня. Благодаря поддержке европейских фондов фирма открыла предприятие близ Дрездена, где производит ультраионисторы,позволяющие в рекордно короткий срок зарядить электроприбор.
Таави Мадиберк, директор Skeleton Technologies: "В диапазоне 5-10 лет такие вот накопительные устройства будут в каждом электромобиле. Вы заезжаете на станцию, заряжаете ионистор за считанные минуты и едете домой".
Ставка на возобновляемые источники энергии предполагает и новые экологичные способы ее хранения. Еврокомиссия недавно объявила конкурс на производство батарей нового поколения для электромобилей. Условие - они должны заряжаться за считанные минуты. Победитель получит 10 миллионов евро.
Таави Мадиберк, директор Skeleton Technologies: "Мы работаем в этом направлении, наши аккумуляторы заряжаются за 2-3 секунды и очень долговечны. Разумеется, это не решит всех текущих проблем, но я считаю, что важный шаг на пути защиты планеты уже сделан".
Как подобные технологии повлияют на нашу жизнь завтра?
Андреа Балдуччи, профессор: "Думаю, что они уже влияют.. Смотрите, сколько сегодня появилось аккумуляторов, внешних батарей, различных накопителей энергии. Это упрощает пользование приборами. Работы в этом направлении будут лишь активизироваться. Совсем скоро на наших дорогах появятся новые электромобили, их нужно будет обслуживать"
Получается, что выигрывает не только окружающая среда, но и рынок труда?
Андреа Балдуччи, профессор: "Разумеется, потому что новые устройства требуют новых систем энергопитания. А это - новый рынок, новые рабочие места. Уверен, что отрасль может стать в ближайшем будущем одной из сильнейших".