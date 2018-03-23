Европейцы заряжают батарейки

Электричество и еще раз электричество: от электрокаров до способов хранения энергии из возобновляемых источников. К 2025 году, утверждают специалисты, оборот на европейском рынке аккумуляторов достигнет четверти триллиона евро.

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Дрезден для разговора с предпринимателями, творящими настоящую революцию в секторе хранения энергии в период, когда экономика взяла курс на декарбонизацию. Наш эксперт - профессор Йенского университета Андреа Балдуччи.

Андреа Балдуччи, профессор: "Думаю, мы близки к революционному решению. Однако речь идет не только о модернизации наших привычных батарей и аккумуляторов, скорее всего, в этой линейке появятся другие наименования, продукты, которых пока нет на рынке. Все будет диктоваться спросом. Совершенно очевидно, что для энергоемких устройств нужны будут ионисторы".

​Представьте, что ваш электромобиль будет заряжаться за считанные минуты, а смартфон -за несколько секунд. Компания Skeleton Technologies считает, что это - реалии завтрашнего дня. Благодаря поддержке европейских фондов фирма открыла предприятие близ Дрездена, где производит ультраионисторы,позволяющие в рекордно короткий срок зарядить электроприбор.

#SkeletonTechnologies Launches Laser-Welded #Ultracapacitor Packs to Boost Logistics and Energy Sectors with a 2 Second Charge Time https://t.co/I5s3qGnaki — electroverge (@electroverge) 19 mars 2018

​Таави Мадиберк, директор Skeleton Technologies: "В диапазоне 5-10 лет такие вот накопительные устройства будут в каждом электромобиле. Вы заезжаете на станцию, заряжаете ионистор за считанные минуты и едете домой".

Ставка на возобновляемые источники энергии предполагает и новые экологичные способы ее хранения. Еврокомиссия недавно объявила конкурс на производство батарей нового поколения для электромобилей. Условие - они должны заряжаться за считанные минуты. Победитель получит 10 миллионов евро.

​Таави Мадиберк, директор Skeleton Technologies: "Мы работаем в этом направлении, наши аккумуляторы заряжаются за 2-3 секунды и очень долговечны. Разумеется, это не решит всех текущих проблем, но я считаю, что важный шаг на пути защиты планеты уже сделан".

Как подобные технологии повлияют на нашу жизнь завтра?

Андреа Балдуччи, профессор: "Думаю, что они уже влияют.. Смотрите, сколько сегодня появилось аккумуляторов, внешних батарей, различных накопителей энергии. Это упрощает пользование приборами. Работы в этом направлении будут лишь активизироваться. Совсем скоро на наших дорогах появятся новые электромобили, их нужно будет обслуживать"

Получается, что выигрывает не только окружающая среда, но и рынок труда?

Андреа Балдуччи, профессор: "Разумеется, потому что новые устройства требуют новых систем энергопитания. А это - новый рынок, новые рабочие места. Уверен, что отрасль может стать в ближайшем будущем одной из сильнейших".