Бойкот Госдуме!

Два десятка российских СМИ заняли принципиальную позицию в скандале с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким и заявили, что будут бойкотировать освещение думских заседаний.

Последней каплей стала реакция комиссии Госдумы по этике, которая встала на защиту Слуцкого, несмотря на выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

РБК, "Дождь", "Эхо Москвы", "Ведомости", "Новая газета", Лента.ru - вот далеко неполный список СМИ, которые в той или иной форме присоединились к бойкоту. Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал подавшим жалобы журналисткам просто сменить место работы.

"Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - заявил Володин еще накануне Международного женского дня. Такую позицию разделяют если не все, то многие депутаты Госдумы.

В ответ главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что отныне считает Государственную думу "небезопасным местом работы для журналистов обоих полов (мало ли какие есть пристрастия у депутатов)".

"Я отзываю своих журналистов из Государственной думу, они больше туда ходить не будут. Мы им сменили место работы, выполняя пожелание господина Володина", - пояснил Венедиктов.

Пожалуй, единственным депутатом, кто открыто встал на сторону пострадавших от домогательств журналисток, стала Оксана Пушкина, которая до избрания в парламент работала на телевидении.

Отметим, что к бойкоту Госдумы присоединились не только СМИ. Солидарность с журналистами выразила соцсеть "Одноклассники". А руководство расположеннего напротив Госдумы пивного ресторана 69 Pints сообщило, что больше не собирается обслуживать Леонида Слуцкого и поддержавших его коллег.

"Ребята, мы вас больше видеть у себя не хотим, пока не изменитесь", - сообщается в официальном Instagram питейного заведения.