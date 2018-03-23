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Бойкот Госдуме!

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Бойкот Госдуме!

Бойкот Госдуме!
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Два десятка российских СМИ заняли принципиальную позицию в скандале с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким и заявили, что будут бойкотировать освещение думских заседаний.

Последней каплей стала реакция комиссии Госдумы по этике, которая встала на защиту Слуцкого, несмотря на выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

РБК, "Дождь", "Эхо Москвы", "Ведомости", "Новая газета", Лента.ru - вот далеко неполный список СМИ, которые в той или иной форме присоединились к бойкоту. Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал подавшим жалобы журналисткам просто сменить место работы.

"Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - заявил Володин еще накануне Международного женского дня. Такую позицию разделяют если не все, то многие депутаты Госдумы.

В ответ главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что отныне считает Государственную думу "небезопасным местом работы для журналистов обоих полов (мало ли какие есть пристрастия у депутатов)".

"Я отзываю своих журналистов из Государственной думу, они больше туда ходить не будут. Мы им сменили место работы, выполняя пожелание господина Володина", - пояснил Венедиктов.

Пожалуй, единственным депутатом, кто открыто встал на сторону пострадавших от домогательств журналисток, стала Оксана Пушкина, которая до избрания в парламент работала на телевидении.

Отметим, что к бойкоту Госдумы присоединились не только СМИ. Солидарность с журналистами выразила соцсеть "Одноклассники". А руководство расположеннего напротив Госдумы пивного ресторана 69 Pints сообщило, что больше не собирается обслуживать Леонида Слуцкого и поддержавших его коллег.

"Ребята, мы вас больше видеть у себя не хотим, пока не изменитесь", - сообщается в официальном Instagram питейного заведения.

Вот сейчас серьезно. После решения думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Госдумы Леонида Слуцкого (обвиненного сразу несколькими журналистками в домогательствах) - 69 Pints присоединяется к бойкоту Слуцкого и тех, кто его поддерживает и покрывает. Наш паб на Тверской 5/6 находится прямо напротив Госдумы. В нем, скорее всего, не было самого Слуцкого, но к нам точно заходят те, кто до сих пор пожимает ему руку, помогает в работе и дружит с ним, кто торганул совестью в комиссии по этике из ложно понимаемых корпоративных интересов. Ребята, мы вас больше видеть у себя не хотим, пока не изменитесь! Так что #бойкотслуцкого !!! Надо быть мужчиной. Если ты когда-то, как говорит Трамп, кого-то "grabbed her by the pussy" против ее воли - наберись мужества, хотя бы просто заяви, что это неправильно... А то прям как Грудинин, которому легче на всю страну соврать, чем совхозные усы сбрить... Где у людей достоинство и мозг? Призываем и других наших коллег-соседей присоединиться к бойкоту! Мы любим и уважаем девушек, да, и мы любим к ним приставать в незабываемой гетеросексуальной атмосфере #69pints, но только тогда, когда они сами этого хотят!!! Как правило, у нормальных мужчин с этим проблем нет, в отличие от вас, #Слуцкий ! #россия #москва #госдума #депутат #лдпр #домогательства #грудинин #жириновский #паб #бар #пиво #крафт #крафтовоепиво #володин #девушки #секс #сми #доренко #коммерсант #дождь #янебоюсьсказать #тверская #лайк #beer #craftbeer

Публикация от Сеть пабов 69 Pints (@69pints)