Китай не желает торговой войны с США, но не боится такого развития ситуации, заявила в пятницу
Китай не хочет торговой войны с США, но готов к ней
Китай не хочет торговой войны с США, но готов к ней
официальный представитель МИДа страны, реагируя на решение президента США разработать комплекс мер против "нечестной", по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина.
Министерство торговли КНР уже опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены таможенные пошлины.
"Это решение, очевидно, скажется на ежедневном существовании американцев среднего класса, - считает посол КНР в США Цунь Тянькай. - Это также скажется на балансе американских компаний и показателях финансовых рынков".
В четверг Дональд Трамп подписал меморандум, в котором поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий китайской продукции. Ему также поручается подготовить перечень этих товаров и инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за нарушения международных правил торговли.
В ответ в Пекине заявили, что Китай не будет "сложа руки наблюдать за тем, как наносится вред его правомерным интересам. Мы уже в полной мере провели подготовительные меры и намерены придерживаться защиты собственных интересов", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.