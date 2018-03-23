Интрига в борьбе за Большой хрустальный глобус сохраняется.
Биатлон: борьба за Большой хрустальный глобус
Биатлон: борьба за Большой хрустальный глобус
Дарья Домрачева одержала победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Белорусская спортсменка прошла дистанцию без промахов, опередив финку Кайсу Макарайнен на 1,2 секунды. Третьей к финишу пришла Тириль Экхофф из Норвегии.
Но Малый хрустальный глобус по итогам спринтерских гонок сезона впервые в своей карьере получила Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию.
Она же - главный претендент на победу в общем зачёте КМ, но не единственный: в спину ей дышат Макарайнен и Домрачева с отставанием в 16 и 55 очков соответственно.
Ещё одна белорусская спортсменка Надежда Скардино победила в общем зачёте индивидуальных гонок.
Четвертый год подряд Кубок наций достаётся женской сборной Германии.
Россиянки вошли в пятёрку и благодаря этому вернули максимальную квоту из шести спортсменок на следующий сезон.
В выходные пройдут заключительные гонки - пасьют и масс-старт, по итогам которых станет известно имя обладательницы Большого хрустального глобуса.