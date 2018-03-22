Вода, ты - жизнь!

Вода - основа жизни на нашей планете, это неоспоримо. И её, в отличие от нефти, ничто не может заменить. Но человечество всё ещё недооценивает значимость живительной влаги, поэтому в 1993 году ООН решила объявить 22 марта Всемирным днём воды, призвав проводить в этот день мероприятия по сохранению и восстановлению водных ресурсов.

Сегодня более 2 миллиардов людей не имеют в своём доме безопасной питьевой воды, что сказывается на их здоровье и образе жизни. По мнению экспертов, к 2030 году около половины населения нашей планеты может столкнуться с нехваткой водных ресурсов. Поврежденные экосистемы влияют на их количество и качество.

Беатрикс Асбот: "В этом году Всемирный день воды посвящён обсуждению вопроса о том, как мы можем уменьшить негативные последствия наводнений и загрязнения озёр, рек и их окрестностей".

Озеро Балатон - крупнейшее не только в Венгрии, но и во всей Центральной Европе. На его берегу расположился и Институт лимнологии Венгерский академии наук. Его директор профессор Ласло Г-Тот рассказывает, какие решения нашли учёные, чтобы приспособиться к изменению климата и окружающей среды:

"По мере повышения температуры водосборный бассейн - часть земной поверхности, с которой река или озеро получают водное питание - высыхает. Если речь идёт об изменении климата, мы должны говорить сначала именно о водосборе, а не только об озере, в данном случае об озере Балатон. Поэтому мы должны решить, какие растения высаживать в бассейне водосбора, мы должны использовать такие виды, которым требуется меньше воды".

Другая опасность, связанная с изменением климата - экстремальные погодные явления. В прошлом столетии буря в этом регионе случалась один раз в 10 лет, в теперь - почти ежегодно. И подготовиться к ним практически невозможно.

"Самая большая проблема - когда ветер, шторм и дождь начинаются в одно и то же время. Их воздействие на берег такое же, как если бы вы направили на стену дому мощную струю воды под выскоим давлением. В результате и стена, и берег могут не выдержать", - сетует доктор наук Акос Хорват из Центра наблюдения за штормами и ураганами в приозёрном городе Шиофоке, известном венгерском курорте.

Но одна хорошая новость с берегов Балатона в этот день всё же поступила: пробы выявили, что вода в озере чиста, в ней не оказалось ни химических веществ, ни лекарств,ни гормонов.