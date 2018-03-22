Хорошая новость для сладкоежек! В Турции испекли самую большую в мире пахлаву.
В Турции испекли гигантскую пахлаву
В Турции испекли гигантскую пахлаву
Весь блюда составил 515 кг. Это мировой рекорд. И он был незамедлительно внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
"Мы очень рады, что нам удалось поставить этот кулинарный рекорд. Нам пришлось немало потрудиться", - сообщил журналиста шеф-повар Мехмет Кандур.
Над приготовлением гигантской пахлавы работали почти два десятка именитых кондитеров. Для блюда им потребовалось 150 кг масла и 80 кг орехов.
В результате получилось почти 12 тысяч порций излюбленного в Турции и на Ближнем Востоке лакомства.