В очередном выпуске “Японских приключений” мы держим путь на Окинаву, самую южную часть островов Страны Восходящего солнца.
Окинава: в поисках горбатых китов
Окинава: в поисках горбатых китов
On vous emmène découvrir #Okinawa, le #Japon côté tropical https://t.co/WBessbEDAo pic.twitter.com/thXR9MfR7O— Le Routard (@GuideDuRoutard) 10 mars 2018
Окинава – настоящий субтропический рай: прозрачная бирюзовая вода и коралловые рифы привлекают сюда любителей дайвинга со всего света.
Вода теплая. А какая прозрачная!
Вы спускаетесь, и уже на 15-метровой глубине вам открываются захватывающие дух подводные пейзажи. Эти коралловые рифы – часть природных сокровищ Национального парка Керама, который славится уникальной флорой и фауной.
Йочи Мияхира, гид по дайвингу: “Вокруг Окинавы множество небольших островков, в основном, необитаемых. И здесь очень разнообразная и интересная подводная жизнь. Если вы отплывёте чтуь дальше, вполне можете встретить горбатых китов”.