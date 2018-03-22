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Приключения

Окинава: в поисках горбатых китов

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Окинава: в поисках горбатых китов

Окинава: в поисках горбатых китов
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В очередном выпуске “Японских приключений” мы держим путь на Окинаву, самую южную часть островов Страны Восходящего солнца.

Окинава – настоящий субтропический рай: прозрачная бирюзовая вода и коралловые рифы привлекают сюда любителей дайвинга со всего света.

Вода теплая. А какая прозрачная!

Вы спускаетесь, и уже на 15-метровой глубине вам открываются захватывающие дух подводные пейзажи. Эти коралловые рифы – часть природных сокровищ Национального парка Керама, который славится уникальной флорой и фауной.

Йочи Мияхира, гид по дайвингу: “Вокруг Окинавы множество небольших островков, в основном, необитаемых. И здесь очень разнообразная и интересная подводная жизнь. Если вы отплывёте чтуь дальше, вполне можете встретить горбатых китов”.

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