Беговые кроссовки - на футбольные бутсы. Восьмикартный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете упорно идет к новой цели.
Болт - в футбол!
Болт - в футбол!
В среду Усэйн Болт принял участие в футбольном матче в Базеле вместе с именитыми игроками и даже забил под присмотром самого Диего Марадоны. И пусть пока речь идет лишь о благотворительном матче, Болт заверяет, что намерения у него самые серьезные.
"Я всегда был большим поклонником футбола и хотел бы стать частью футбольного сообщества. Я также рад, что смог поучаствовать в этой встрече, поскольку люблю заниматься благотоврительностью", - заявил спортсмен по итогам встречи.
Ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом "Манчестер Юнайтед". А в конце этой недели он приедет на просмотр в дортмундскую "Боруссию".