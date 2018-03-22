Конгресс США намерен избежать очередного "шатдауна" - приостановки работы госорганов. Лидеры республиканцев и демократов согласовали проект федерального бюджета до 30 сентября - на остаток финансового года.
Конгресс США: во избежание "шатдауна"
Конгресс США: во избежание "шатдауна"
Если до пятницы его одобрят обе палаты Конгресса, финансирование госучреждений составит 1 трлн 300 млрд долларов. Причем, главным "счастливчиком" окажется Пентагон: проект предусматривает крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов - на 80 млрд долларов.
В бюджете заложены средства на ремонт и строительство барьеров на границе с Мексикой (но сумма гораздо меньше той, что запрашивала администрация Дональда Трампа: 1,6 млн долларов вместо 25 млн долларов), на борьбу с кибератаками, в которых обвиняют Москву, и - в свете "Russia-Гейт" - на защиту избирательной системы от иностранного вмешательства. Наконец, Конгресс намерен выделить более 500 млн долларов на поддержку Киева и Тбилиси.