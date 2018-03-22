Старый добрый синий паспорт — один из символов «брексита». Сине-золотое оформление британского документа использовалось с 1921 года до 1988 — когда Королевство приняло рекомендованный образец ЕС.
Синий, но не совсем британский
Синий, но не совсем британский
Сторонники отделения всячески приветствовали возвращение к традициям — но неожиданно обнаружили ложку дёгтя: «постбрекситные» британские паспорта будут изготавливать в том самом Евросоюзе, который Британия покинет.
«Нарочно не придумаешь» — самый мягкий комментарий британцев в социальных сетях.
В правительстве утверждают, что именно действующие пока что правила ЕС заставили объявить общеевропейский конкурс на изготовление бланков — и британские компании его проиграли. Но всё ещё впереди.
Мэтт Хэнкок, министр культуры Великобритании:
«Работая в правительстве, приходится следовать действующим правилам, одно из которых — поиск оптимального соотношения „цена-качество“. Но, как я уже говорил, после выхода мы сможем сами контролировать правила закупок».
Между тем, на фоне грядущего «брексита» британцы, живущие и работающие на континенте, активно подают заявки на получение паспорта страны пребывания: они боятся, что после выхода могут потерять возможность беспрепятственно посещать Евросоюз.
Противники «брексита» вообще утверждают, что «классический» паспорт был на самом деле чёрным; а шумиху вокруг синего цвета организовала правящая партия: синий — цвет Тори.