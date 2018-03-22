Истребитель F-16 турецких ВВС разбился в четверг вечером во время тренировочного полёта в уезде Невшехир в центральной части страны. По данным министерства обороны Турции, лётчик, управлявший самолётом, погиб.
Турецкий истребитель разбился во время тренировки
Турецкий истребитель разбился во время тренировки
На место крушения выехали спасатели, пожарные и полиция. Причины происшествия выясняются.
Это не первый подобный случай в Турции с начала 2018 года. В феврале в провинции Измир сразу же после взлёта разбился военно-тренировочный самолет; оба его пилота погибли. А месяцем ранее учебный военный самолёт разбился в провинции Ыспарта на юго-западе страны, погибли 3 человека.