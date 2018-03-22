Джон Дауд, ведущий адвокат президента США Дональда Трампа в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку. Объявив о своём решении покинуть команду юристов главы Белого дома, он добавил, что любит президента и желает ему успехов.
Трампа покинул ещё один адвокат
Трампа покинул ещё один адвокат
Дуад возглавил юридических советников Дональда Трампа летом 2017 года. В последние месяцы он уже несколько раз порывался уйти в отставку, жалуясь на то, что президент не следует его советам.
Ранее Трампа покинул и его бывший главный адвокат Марк Касовиц, а за три дня до ухода Дауда среди юристов президента появился бывший федеральный прокурор Джозеф Дидженова.
"Перетряска команды юристов Белого дома - один из признаков того, что президент становится все более агрессивным в своем подходе к команде спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей возможный сговор между Москвой и предвыборным штабом Трампа", - передаёт из Вашингтона для Euronews Джефф Беннетт (NBC News).