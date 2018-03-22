В Таиланде перевернулся автобус с туристами. В результате аварии, как минимум, 18 человек погибли, десятки ранены. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и на одном из крутых поворотов в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны.
Смертельное ДТП в Таиланде
Смертельное ДТП в Таиланде
Туристы возвращались в город Каласин из поездки в известную своими фруктовыми садами провинцию Чантабури на границе с Камбоджей
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, у Таиланда второй в мире показатель смертности в ДТП после Ливии. Ежегодно на местных дорогах погибают около 24 тыс. человек.