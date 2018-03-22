Тереза Мэй предупредила ЕС о "российской угрозе"

Проходящую в Брюсселе встречу в верхах Евросоюза предполагалось посвятить выходу из него Великобритании, реформе Еврозоны и ответу на американский протекционизм. Но в повестку саммита за последнюю неделю внесло коррективы отравление на территории Соединённого королевства бывшего российского разведчика и его дочери. Британский премьер поспешила предупредить коллег об общей опасности: