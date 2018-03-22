Проходящую в Брюсселе встречу в верхах Евросоюза предполагалось посвятить выходу из него Великобритании, реформе Еврозоны и ответу на американский протекционизм. Но в повестку саммита за последнюю неделю внесло коррективы отравление на территории Соединённого королевства бывшего российского разведчика и его дочери. Британский премьер поспешила предупредить коллег об общей опасности:
Тереза Мэй предупредила ЕС о "российской угрозе"
Тереза Мэй предупредила ЕС о "российской угрозе"
«Ясно, что российская угроза не уважает границ, - сказала Тереза Мэй. - Инцидент в Солсбери стал продолжением систематической российской агрессии против Европы и её соседей - от Западных Балкан до Ближнего Востока».
Канцлер Германии ранее заявила, что разделяет британский вывод об ответственности России за применение нервно-паратилического вещества, но сейчас она ждет доказательств:
«Я выразила свою солидарность с Терезой Мэй и обещала свою поддержку, - сказала Ангела Меркель. - Хорошо, что Великобритания передала образцы отравляющего вещества ведомству по химическому оружию, где всё будет изучено".
Главным конкретным итогом двухдневного саммита может стать назначение переходного периода в 21 месяц после прекращения британского членства в ЕС.
"Мы движемся в верном правильном, нужно подготовить дальнейшие шаги, - сказал о "брексите" премьер-минитстр Люксембурга Завье Беттель. - Позиция Соединённого королевства становится нам всё более понятной».
Тереза Мэй пожелала поскорее перейти к обсуждению будущих отношений с Евросоюзом. Великобритании может быть позволено начать подготовку торговых договоров с третьими странами.