Президент Словакии Андрей Киска вручил Петеру Пеллегрини указ о назначении его премьер-министром. В течение месяца обновлённое правительство страны должно представить программу и заручиться поддержкой парламента.
Словакия обновила правительство после кризиса
Словакия обновила правительство после кризиса
Предшественник и однопартиец Пеллегрини, Роберт Фицо, неделю назад был вынужден покинуть свой пост. Политический кризис был вызван нераскрытым пока убийством журналиста Яна Куциака, писавшего о предполагаемых связях словацких политиков с итальянской мафией. Преступление вызвало массовые акции протеста с требованием отставки премьера, чьё имя фигурировало в материалах журналистского расследования.