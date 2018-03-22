Надежда Савченко вышла из здания Верховной Рады в статусе подозреваемой и отправилась на допрос в Службу безопасности Украины. Следователь объявил, что против неё возбуждено дело по целому ряду статей. До этого Рада лишила депутата неприкосновенности по запросу генпрокурора Юрия Луценко.
Надежда Савченко задержана по делу о подготовке госпереворота
Надежда Савченко задержана по делу о подготовке госпереворота
Савченко грозят обвинения в организации теракта в Верховной Раде и покушений на убийство государственных деятелей с целью изменения государственного строя. Она настаивает на своей невиновности. При этом депутат, ставшая политиком после освобождения из российского заклюения, потребовала, цитата, «тотальных изменений политической системы». Она говорила , что многие на Украине поддержали бы госпереворот. «Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? У нас об этом не говорит только ленивый», - объясняла Савченко.
Сестра депутата Вера Савченко отметила, что решение Верховной Рады и действия СБУ не стали неожиданностью для парламентария: она шла на заседание с вещами, готовясь к возможному аресту.