Саркози с возмущением отверг предъявленные обвинения

Бывший президент Франции Николя Саркози представляет уголовное дело о финансировании его избирательной кампании 2007 г. местью свергнутого и убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Такие показания политик дал в суде во время допроса перед предъявлением обвинений. Расшифровку публикует «Фигаро».
Саркози назвал клеветой и оговором заявления членов семьи Каддафи, в частности, его сына Сайфа-аль-Ислама, который в интервью «Евроньюс» требовал от французского президента вернуть полученные от Ливии деньги. По словам политика, следствие строится строится именно на этих словах, а также на показаниях предпринимателя Зияда Такидина, который, как считает Саркози, разграбил Ливию.
Такидин утверждал, что лично передал Николя Саркози один из чемоданов с деньгами во время официального визита Муаммара Каддафи в Париж в 2007. Это обернулось обвинениями по статье о получении взятки и о присвоении государственных средств. Бывший президент утверждает, что подобных встреч не было и быть не могло — в противном случае они в обязательном порядке были бы внесены в график главы государства.
Деньги от Каддафи Саркози, по версии следствия, получал и до своей инаугурации. Речь идёт в общей сложности о десятках миллионов евро. Эти средства, якобы, политик использовал для победы на выборах.
Саркози обратил внимание на то, что история о финансировании избирательной кампании появилась во время организации международной операции в Ливии, которая обернулась свержением режима Каддафи.
«С 11 марта 2011 я живу к клеветническом аду», — заявил Саркози судьям. Он убеждал, что и так уже немало потерял из-за этого дела. Именно с этими обвинениями политик связал потерю нескольких процентов, которых ему не хватило для переизбрания в 2012 г.