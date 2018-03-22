Саркози с возмущением отверг предъявленные обвинения

Бывший президент Франции Николя Саркози представляет уголовное дело о финансировании его избирательной кампании 2007 г. местью свергнутого и убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Такие показания политик дал в суде во время допроса перед предъявлением обвинений. Расшифровку публикует «Фигаро».

Саркози назвал клеветой и оговором заявления членов семьи Каддафи, в частности, его сына Сайфа-аль-Ислама, который в интервью «Евроньюс» требовал от французского президента вернуть полученные от Ливии деньги. По словам политика, следствие строится строится именно на этих словах, а также на показаниях предпринимателя Зияда Такидина, который, как считает Саркози, разграбил Ливию.