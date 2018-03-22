Бойкот Госдуме, бойкот Леониду Слуцкому. Целый ряд российских СМИ отказался от освещения работы нижней палаты парламента в связи с сексуальным скандалом, в центре которого оказался глава Комитета по международным делам.
СМИ: Госдуме - бойкот
СМИ: Госдуме - бойкот
Своих корреспондентов отозвали РБК, "Дождь" и "Эхо Москвы". О прекращении работы с депутатом объявили "Коммерсантъ", "Лента.ру" и "Ведомости".
Ранее Комиссия Госдумы по этике назвала доказательства журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах, недостаточными:
"Если коллеги журналисты, подавшие заявление, считают, что их материал, их доказательства могут быть представлены в правоохранительные органы, - это их права. Решение комиссии - нарушения поведенческих норм со стороны Слуцкого нет", - заявил глава Комиссии по депутатской этике Отари Аршба.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приостановке аккредитации СМИ, вступившихся за женщин-журналисток.