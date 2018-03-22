Россия-Бразилия: контрольный матч

«Настроение хорошее, к матчу готовы», - заявили в тренерском штабе сборной России в преддверии товарищеского матча с футболистами из Бразилии. Встреча пройдет в пятницу на московском стадионе «Лужники», где тренировки уже провели обе команды.

Пятикратные чемпионы мира не включили в заявку своего лидера Неймара - он восстанавливается после травмы. Но наставник россиян уверен: соперники покажут высококлассную игру.

«Во-первых, понятно, что нет одного из лучших лучших игроков мира Неймара. Но это ни о чём не говорит. У бразильцев достаточно качественный набор футболистов. Думаю, что они решат проблему. Мы играем дома и учитываем для себя какие-то вещи. Последние две игры с Аргентиной и Испанией нас продвинули дальше», - сообщил журналистам Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции.

Он также пролил свет на ситуацию с травмированными игроками. В пятницу на поле не выйдут Владислав Игнатьев и Далер Кузяев. Вряд ли сыграет Руслан Камболов. «Есть вопросы по Алану Дзагоеву и Юрию Жиркову», - отметил тренер, добавив, что остальные футболисты «к игре готовы».