Полиция Аризоны опубликовала видео, снятое камерой, установленной на приборной панели автомобиля Uber, который совершал пробную поездку на автопилоте.
Видео инцидента автомобиля-беспилотника UBER
Видео инцидента автомобиля-беспилотника UBER
В прошлое воскресенье внедорожник "Вольво" сбил пешехода, это была 49-летняя велосипедистка. Женщина от полученных травм скончалась.
Хотя проверялась программа автопилота, за рулем внедорожника находился водитель. Камера запечатлела его растерянность в ситуации, когда требовалось принять мгновенное решение. Водитель утверждал, что жертва появилась на плохо освещенной дороге ниоткуда. И радар, который должен был его предупредить о пешеходе, не сработал.
Uber приостановил все испытания такого рода транспортных средств. Компания ведет внутреннее расследование, второе разбирательство возложено на американскую Национальную комиссию по безопасности на транспорте.