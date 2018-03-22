Срочная новость

Срочная новость

США

Видео инцидента автомобиля-беспилотника UBER

Сейчас воспроизводится:

Видео инцидента автомобиля-беспилотника UBER

Видео инцидента автомобиля-беспилотника UBER
Размер текста Aa Aa

Полиция Аризоны опубликовала видео, снятое камерой, установленной на приборной панели автомобиля Uber, который совершал пробную поездку на автопилоте.

В прошлое воскресенье внедорожник "Вольво" сбил пешехода, это была 49-летняя велосипедистка. Женщина от полученных травм скончалась.

Хотя проверялась программа автопилота, за рулем внедорожника находился водитель. Камера запечатлела его растерянность в ситуации, когда требовалось принять мгновенное решение. Водитель утверждал, что жертва появилась на плохо освещенной дороге ниоткуда. И радар, который должен был его предупредить о пешеходе, не сработал.

Uber приостановил все испытания такого рода транспортных средств. Компания ведет внутреннее расследование, второе разбирательство возложено на американскую Национальную комиссию по безопасности на транспорте.

Больше по теме