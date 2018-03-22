Ахед Тамими, задиравшая израильский военный патруль на Западном берегу реки Иордан, приговорена к 8-ми месяцам тюрьмы. Одновременно с Ахед, которую уже успели назвать "манекенщицей интифады", были приговорена и ее мать. Им обеим придется выплатить штрафы - для дочери он составит 5 000 шекелей, для матери - 6 000 шекелей. Три месяца из этого срока Ахед уже отсидела.
Тюремное заключение для "манекенщицы интифады"
Тюремное заключение для "манекенщицы интифады"
По словам Габи Ласки, адвоката Ахед Тамими, "военное обвинение хотело требовать для Ахед многолетнего тюремного заключения, из этого дела и из ее наказания хотели сделать жупел, чтобы другим палестинцем было бы неповадно сопротивляться оккупации".
Ахед Тамими устроила троллинг израильских военных, выкрикивая в адрес последних ругательства и оскорбления. Тамими ударила одного из них. Происходящее попало на видео. Отец Ахед пояснил, что его дочь таким выразила протест против того, что ранее солдаты ЦАХАЛ разбили окна в их доме.