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Израиль

Тюремное заключение для "манекенщицы интифады"

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Тюремное заключение для "манекенщицы интифады"

Тюремное заключение для "манекенщицы интифады"
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Ахед Тамими, задиравшая израильский военный патруль на Западном берегу реки Иордан, приговорена к 8-ми месяцам тюрьмы. Одновременно с Ахед, которую уже успели назвать "манекенщицей интифады", были приговорена и ее мать. Им обеим придется выплатить штрафы - для дочери он составит 5 000 шекелей, для матери - 6 000 шекелей. Три месяца из этого срока Ахед уже отсидела.

По словам Габи Ласки, адвоката Ахед Тамими, "военное обвинение хотело требовать для Ахед многолетнего тюремного заключения, из этого дела и из ее наказания хотели сделать жупел, чтобы другим палестинцем было бы неповадно сопротивляться оккупации".

Ахед Тамими устроила троллинг израильских военных, выкрикивая в адрес последних ругательства и оскорбления. Тамими ударила одного из них. Происходящее попало на видео. Отец Ахед пояснил, что его дочь таким выразила протест против того, что ранее солдаты ЦАХАЛ разбили окна в их доме.

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