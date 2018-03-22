Беженец из Афганистана был признан виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки медицинского вуза Марии Ладенбургер.
Убийца студентки получил пожизненное заключение
Убийца студентки получил пожизненное заключение
Как установил суд немецкого Фрайбурга, Хусейн Кавари напал на девушку. Он ее изнасиловал, а потом ее, находившуюся в бессознательном состоянии, бросил в реку. Жертва утонула.
Уже после ареста преступника выяснилось, что он ранее был приговорен в Греции к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство другой девушки, которое произошло при схожих обстоятельствах.