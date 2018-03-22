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Германия

Убийца студентки получил пожизненное заключение

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Убийца студентки получил пожизненное заключение

Убийца студентки получил пожизненное заключение
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Беженец из Афганистана был признан виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки медицинского вуза Марии Ладенбургер.

Как установил суд немецкого Фрайбурга, Хусейн Кавари напал на девушку. Он ее изнасиловал, а потом ее, находившуюся в бессознательном состоянии, бросил в реку. Жертва утонула.

Уже после ареста преступника выяснилось, что он ранее был приговорен в Греции к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство другой девушки, которое произошло при схожих обстоятельствах.