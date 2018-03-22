Найдена запись признания остинского подрывника

Кондитт свел счеты с жизнью тоже при помощи бомбы, когда был настигнут правоохранителями. Это произошло в пригороде Остина. После проведенного в жилище Кондитта обыска, были обнаружены записи, который позволили полиции утвердится, что именно так Кондитт расправлялся со своими жертвами.

"В этой записи не содержится ничего, чтобы указывало на терроризм, там нет никакого выражения ненависти. Скорее, это вопль человека, которые был не в ладах ни с самим собой, ни с окружающими, ни с тем, как сложилась его жизнь", - отметил руководитель полиции Остина Брайан Мэнли.

Для дачи показаний вызваны соседи Кондитта, но, по словам правоохранителей, они сами ни в чем не подозреваются.

За эти недели в Остине и в Сан-Антонио взорвались шесть бомб, одно взрывное устройство было на складе курьерской почтовой службы FedEx, другие были доставлены, как сообщается, используя обычную почтовую службу.

Погибли два человека, шестеро были ранены. По словам тех, кто ведет дело, возможно, что Кондитт заложил еще несколько бомб в тех районах Остина, где живут по преимуществу афроамериканцы.