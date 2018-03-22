Ожившие скульптуры в музее - Британская галерея Тейт представила новый арт-проект от одной из наиболее ярких художниц современности Антеи Гамильтон.

39-летняя британка Гамильтон работает на стыке жанров. Ее работы сочетают в себе элементы абсурдности, театральности, и несут в себе множество отсылок к истории западноевропейского искусства.

Галерея Тейт уже не в первый раз приглашает Гамильтон. В 2016 году интерес критиков и изумление посетителей вызвала 5,5-метровая скульптура мужских ягодиц, выступающих из кирпичной стены. Художница даже вошла в шорт-лист премии Тернера в том году.